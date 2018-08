شاهد.. رد فعل عاطفي جدًا من طفل بعد الحصول على توقيع ليونيل ميسي (فيديو)

دخل طفل في نوبة بكاء شديدة عند مشاهدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والحصول على توقيعه، ذلك بعد فوز نادي برشلونة الصعب على بلدالوليد بنتيجة 1/0 في الجولة الثانية من الدوري الإسباني السبت.

ولحظة مغادرة لاعبي برشلونة مرّ ميسي بين مشجعين لنادي، وكان بينهم طفل يرتدي قميص النادي الكتالوني، وبدأ يبكي بحرقة شديدة عند مشاهدة ميسي، وانتظار الحصول على توقيعه.

ووقّع ميسي (أفضل لاعب في العالم 5 مرات)، على قميص الطفل وحاول تهدئته، وقد ظهرت ملامح البهجة على الطفل بعد حصوله على قميص ميسي، لكنه لم يستطع أن يتمالك نفسه وظل يبكي، وقد نشر النادي الكتالوني مقطع الفيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتب “عندما تغلبك مشاعرك عند رؤية نجمك المفضل”.

وحقق برشلونة فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإسباني ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب.

Goosebumps ???????????? When you are overcome with emotion seeing your idol…

We ❤ #Messi pic.twitter.com/qxqKWVJ5Sh

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨