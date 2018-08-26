5 أسباب دفعت إيفان راكيتيتش للبقاء في نادي برشلونة

بعد خروج برشلونة فائزًا بهدف نظيف من مباراة صعبة على أرض ريال بلد الوليد، أمس السبت، أعلن لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش التزامه بالبقاء مع النادي الكتالوني ورفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ووضع راكيتيتش الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم في روسيا الشهر الماضي حدًا لشائعات انتقاله للنادي الباريسي الذي كان على استعداد لدفع الكثير من الأموال لضم اللاعب الذي فضّل البقاء لعدة أسباب أوجزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية في التقرير التالي:

التزام اللاعب

راكيتيتش مرتاح في برشلونة حيث اندمج بشكل كامل مع الفريق منذ وصوله العام 2014، ومن المفاجئ عدم اختياره بين القادة الأربعة للفريق، ومع ذلك فإنه يشعر بأهميته بالفريق وسعيد بالحياة في المدينة.

تحسين عقده

تحسين عقده الحالي كان من أحد العوامل الاقتصادية الأساسية التي دفعته للبقاء في ظل رغبة سان جيرمان الذي بالتأكيد سيمنحه أكثر مما يحصل عليه في النادي الكتالوني.

ووعد برشلونة بتحسين عقد اللاعب الكرواتي لكن دون تحديد قيمة الزيادة أو موعدها، لكن هذا الأمر كان حاسمًا للاعب وقرّر بناء عليه البقاء.

رفض فالفيردي

إرنستو فالفيردي وقف موقفًا صلبًا ضد بيع اللاعب نظرًا لأهمية دوره في الفريق وفي طريقة لعب المدير الفني الذي لم يكن مستعدًا لمناقشة فكرة رحيل الدولي الكرواتي، حيث يعتبره أحد أهم لاعبيه نظرًا لما يجلبه من توازن في وسط الملعب.

وكان يعتبر فالفيردي رحيل راكيتيتش بمثابة الكارثة للنادي الكتالوني الساعي لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا.

الشرط الجزائي

برشلونة لم يكن أبدًا مستعدًا للتفاوض بشأن اللاعب وكان متمسكًا بالشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ 125 مليون يورو.

عرض باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان عرض 90 مليون يورو فقط على الرغم من أن النادي لم يؤكد ذلك.

كان النادي الفرنسي مهتمًا بضم اللاعب لكنه لم يكن مستعدًا لإضافة 35 مليون يورو أخرى للإيفاء بقيمة الشرط الجزائي في عقد راكيتيتش ما أدى لفشل الصفقة.