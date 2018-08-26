راكيتيتش يرفض عرض باريس سان جيرمان ليظل في “أفضل نادٍ بالعالم”

أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة أنه سيبقى مع النادي الكتالوني بعدما رفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان مفضلًا البناء على ما حققه في الليغا.

وقال لاعب الوسط الذي قاد كرواتيا إلى نهائي كأس العالم الأخيرة في روسيا “لقد مررت ببضعة أيام صعبة فكرت خلالها في مستقبلي. لقد قضيت أربع سنوات رائعة هنا، وأود أن أبقى هنا لفترة طويلة”.

وأضاف “أن تكون جزءًا من أفضل نادٍ في العالم هو شيء جيد. أتحدث مع زوجتي ووكيل أعمالي أرتورو، ووجدت أنه لا يوجد مكان أفضل مما أنا فيه حاليًا.

“كان هناك العديد من الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد معي. أهم شيء هو أنني أريد أن أكون هنا، وأشعر بالأفضلية لكوني في أفضل نادٍ في العالم”.

وأبدى باريس سان جيرمان اهتمامًا بالدولي الكرواتي، خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل اهتمام برشلونة بضم أدريان رابيو من النادي الباريسي.

لكن راكيتيتش حسم الأمر بشكل قاطع دون الانتظار حتى نهاية الشهر الحالي بانتهاء فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا وفرنسا.