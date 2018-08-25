نادي برشلونة يفلت من كمين بلد الوليد وينتزع صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

انتزع نادي برشلونة فوزًا بشق الأنفس من ملعب منافسه بلد الوليد، الصاعد حديثًا، بهدف وحيد سجله المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي.

ورغم أن النادي الكتالوني دخل بتشكيلة مدججة بالنجوم، إلا أنه فشل في فك شيفرات بلد الوليد في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني والتحديد في الدقيقة 57 أرسل سيرجي روبيرتو كرة رأسية عرضية إلى ديمبلي الذي لم يتردد في إيداعها الشباك.

وفشل لاعبو برشلونة وقائده ليونيل ميسي في تسجيل المزيد من الأهداف رغم الفرص التي أُتيحت لهم، كما كان بإمكان بلد الوليد زيارة شباك الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن في أكثر من مرة.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد إذ يملك كل منهما 4 نقاط.

ولحساب الجولة ذاتها يحل ريال مدريد ضيفًا على جيرنا الأحد، ويلعب إشبيلية أمام فياريال.