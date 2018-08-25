هدف مباراة برشلونة وبلدالوليد.. عثمان ديمبلي يفك شيفرات الفريق الصاعد (فيديو)

نجح المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي في فك شيفرات بلد الوليد الدفاعية وسجل الهدف الأول لنادي برشلونة أمام الفريق الصاعد على ملعب ملعب نيوفو جوسي زورييلا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وفشل لاعبو برشلونة في تسجيل أي هدف في الشوط الأول، لكن في الدقيقة 57 حول ديمبلي تمريرة عرضية من سيرجي روبرتو إلى هدف.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد أن فاز 3/0 على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى.

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد حقق فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0 على رايو فاليكانو وسجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

كما تعادل ديبورتيفو ألافيس سلبيًا مع ريال بيتيس.