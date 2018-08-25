مباراة تنس تزيل التوتر بين كيلور نافاس وتيبو كورتوا (فيديو)

يبدو أن التنافس بين تيبو كورتوا وكيلور نافاس على أشده، من أجل حراسة مرمى ريال مدريد، لكن المدير الفني جولين لوبتيغي أزال هذا التوتر، عبر قيام الحارسين بتدريب طريف، بلعب التنس باليدين.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه بينما يستعد الفريق لمواجهة جيرونا في الدوري غدًا الأحد، خاض كورتوا ونافاس مباراة غير عادية.

ووقف الثنائي في نفس الجانب في مواجهة حارسين آخرين، وبينهما شبكة لتبادل الكرة باليدين، بينما شارك باقي اللاعبين في تدريب وسط الملعب، استعدادًا لمواجهة النادي الكتالوني.

وكانت وسائل إعلام محلية قد رجحت أن يخوض الحارس الدولي البلجيكي أولى مبارياته في الليغا مع ريال مدريد على أرض جيرونا، لكن لوبتيغي لم يؤكد أو ينفِ ذلك.

ورفض مدرب ريال مدريد التعليق على تقارير إعلامية محلية أشارت إلى مشاركة الحارس الجديد لأول مرة مع الفريق بدلًا من نافاس.

وقال لوبتيغي في مؤتمر صحفي اليوم السبت: “لن أتحدث عن ذلك، سترون من سيشارك، نملك حراسًا جيدين، بعضهم وصل متأخرًا عن بعضهم الآخر، لكن الجميع في حالة جيدة، ونحتاج لاتخاذ قرار بهذا الشأن، بعد فترة التوقف الدولية ستظهر حلول أخرى، لأننا سنخوض مباريات في منتصف الأسبوع وأخرى في نهايته”.