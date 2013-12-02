صحف إسبانيا تصف بيل بـ"البرنس"

قبل ثلاثة أشهر تعاقد ريال مدريد مع الويلزي غاريث بيل من توتنهام الإنكليزي، وليلة السبت وقع زملاء بيل في الميرينغي على الكرة التي سجل بها أول "هاتريك" له مع النادي الملكي.

وقاد النجم الويلزي الدولي فريقه ريال مدريد لمواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزه الثاني عشر هذا الموسم والخامس على التوالي عقب فوزه الكبير على ضيفه بلد الوليد برباعية نظيفة في المرحلة الخامسة عشرة من الليغا.

وتألق جميع لاعبي الفريق الملكي خاصة بيل الذي أحرز ثلاثة أهداف مسجلا أول "هاتريك" له مع الفريق على مدار الشوطين، لتخرج الصحف الإسبانية مشيدة باللاعب بعناوين براقة.

وقد جاء عنوان "ماركا" على الصفحة الرئيسية "أمير الأهداف" ، بينما كتبت "آس" على صفحتها "أمير ويلز" بعدما رفع رصيده إلى تسعة أهداف في 13 مباراة خاضها مع النادي الملكي.

وكتبت صحيفة "الموندو" عن بيل كثيرا ومدحته أكثر وشبهته بغاري لينكر أول بريطاني يسجل هاتريك في الليغا حينما كان يلعب لبرشلونة في ثمانينيات القرن الماضي."

وقال بيل عقب المباراة: "بمجرد أن سجلت هدفي الثاني كنت أسعى بشدة لتسجيل الثالث عبر التمركز الجيد ، والحمد لله وضع مارسيلو الكرة لي سهلة وجاء الهدف الثالث".

وكتبت إحدى هذه الصحف كلما مثيراً للغاية، جاء فيه أن جماهير ريال مدريد حصلت على أكثر مما كانت تتوقع من بيل حينما تعاقد النادي معه في آب /أغسطس الماضي مقابل 100 مليون يورو ليكون أغلى لاعب في العالم.