لوبيتيغي يفتح الباب أمام فينيسيوس جونيور للمشاركة مع ريال مدريد

فتح المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، الباب أمام اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، للعب مع الفريق الأول.

وتحدثت تقارير سابقة أن ريال مدريد قرر أن يتدرب فينيسيوس جونيور مع الفريق الأول، تحت قيادة لوبيتيغي، لكنه سيلعب مع الفريق الثاني لريال مدريد.

وقال لوبيتيغي، اليوم السبت، قبل مباراة ريال مدريد وجيرونا، الأحد: “فينيسيوس ضمن الفريق ويتدرب معنا دائمًا، يمكنه أن ينضم للفريق الأول، وقد يشارك عندما يكون ضمن خياراتنا، أو يلعب مع الكاستيا، وفقط علينا منحه الوقت لينضج”.

وأضاف لوبيتيغي: “ليس لدينا قرار واضح حول حراسة المرمى، أعرف من سيلعب يوم الغد، لكن لن أعلنه وسيكون القرار جيدًا.

وشارك فينيسيوس جونيور مع الفريق الأول لريال مدريد في جولته الإعدادية للموسم الحالي، وظهر بمستوى جيد ضد يوفنتوس ومانشستر يونايتد وديًا، لكنه لم يلعب في أول مباراتين رسميتين لريال مدريد، أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي وخيتافي في الدوري الإسباني.

وانضم فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى ريال مدريد، الصيف الحالي، مقابل نحو 45 مليون يورو، ويتوقع أن يكون واحدًا من أهم اللاعبين في المستقبل.

وعن لعب مباريات من الدوري الإسباني في الولايات المتحدة قال لوبيتيغي: “أنا أنحاز للاعبين ولديهم الحق في التفكير بما يفكرون به”.

وواصل: “هناك حديث حول أسلوب اللعب ولكن الشيء المهم هو العمل من أجل الفوز بالمباريات، وأحيانًا تجد المساحات ولذلك أنت بحاجة للركض، في بعض الأحيان قد يكون الاستحواذ عديم القيمة، المُهم هو الفوز دائمًا