نادي برشلونة يحدد مصير إيفان راكيتيتش خلال يومين و90 مليون يورو كلمة السر

قد يصبح رحيل إيفان راكيتيتش أكبر صفقات الصيف الحالي للنادي الكتالوني، حيث يواصل باريس سان جيرمان إغراء الدولي الكرواتي للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية القريبة من برشلونة إنه في حال عرض النادي الفرنسي 90 مليون يورو للحصول على خدمات راكيتيتش، سيكون حلًا مرضيًا لكافة الأطراف رغم أن اللاعب لا يريد الرحيل، وكذلك برشلونة لا يريد التفريط فيه، لكن العرض المادي الكبير سيحسم الأمور.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن حسم الصفقة سيكون يوم الإثنين المقبل، أو بعدها بأيام قليلة سواء بقبول عرض النادي الفرنسي أو رفضه.

وبدأ راكيتيتش فترة الإعداد للموسم الحالي بعد تألقه في كأس العالم وقيادة بلاده للنهائي أمام فرنسا، لكنه عاد إلى برشلونة دون التفكير في الرحيل، ليجد اهتمامًا كبيرًا من باريس سان جيرمان.

وبدأ اللاعب يفكر في ما يجب القيام به، ومن الناحية النظرية في الأسبوع المقبل، سيكون عليه أن يقرر ما إذا كان يرغب في قبول عرض النادي الباريسي أو رفضه و البقاء في برشلونة، نظرًا لكونه لاعبًا رئيسيًا في الفريق، ويحظى بتقدير إرنستو فالفيردي المدير الفني.

أسباب قبول العرض

سيحظى راكيتيتش بمعاملة النجوم في باريس من اليوم الأول، وسيكون قادرًا على إظهار موهبته بدلًا من الركض كثيرًا في كافة أنحاء الملعب مع برشلونة، وسيركز بشكل أكبر في الثلث الهجومي الذي يسيطر عليه ليونيل ميسي في “كامب نو”

وبالإضافة إلى ذلك في سن الـ30 سيحصل راكيتيتش على عرض ضخم قد يصل إلى 90 مليون يورو إلى، برشلونة فضلًا عن راتب ضخم للدولي الكرواتي.

سيستفيد برشلونة قطعًا من الناحية المادية بانتقاله، وكذلك برشلونة الذي يرفض البيع لكن المقابل المادي سيجعله يرضخ.