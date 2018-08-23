فينيسيوس جونيور لن يلعب مع ريال مدريد الموسم الحالي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن ريال مدريد قرر عدم تسجيل لاعب البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور ضمن الفريق الأول للموسم الحالي 2018/2019.

وذكر برنامج “El Chiringuito” الشهير، أن ريال مدريد قرر أن يلعب فينيسيوس جونيور ضمن الفريق الثاني، على أن يخوض التدريبات مع الفريق الأول تحت إشراف المدرب جولين لوبتيغي.

وانضم فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى ريال مدريد الصيف الحالي مقابل نحو 45 مليون يورو، ويتوقع أن يكون واحدًا من أهم اللاعبين في المستقبل.

وفينيسيوس جونيور مع الفريق الأول لريال مدريد في جولته الإعدادية للموسم الحالي، وظهر بمستوى جيد ضد يوفنتوس ومانشستر يونايتد وديًا، لكنه لم يلعب في أول مباراتين رسميتين لريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي وخيتافي في الدوري الإسباني.

يشار إلى أن المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري هو من يتولى تدريب الفريق الثاني في ريال مدريد، علمًا أنه كان لاعبًا في الفريق قبل سنوات.

في سياق متصل، بدأ ريال مدريد التخلص من اللاعبين الفائضين في الفريق قبل أسبوع من نهاية فترة الانتقالات الصيفية حيث يحتاج الفريق للتخلص من حارسين وبعض اللاعبين.

وعاد المهاجم راؤول دي توماس لفريق ريو فاليكانو على سبيل الإعارة مرة أخرى بعدما لعب في صفوف الفريق الموسم الماضي وقاده للصعود لدوري الدرجة الأولى بعدما سجل 24 هدفًا في دوري الدرجة الثانية.

وكان سبورتينغ لشبونة يرغب في استعارة المهاجم الشاب لكن ريال مدريد فضل إعادته لرايو فاليكانو لأنه سيلعب أكثر في فريق تعود على أسلوب لعبه وكان نجمه الموسم الماضي.

من جهة أخرى أصبح الحارس الشاب الفرنسي لوكا زيدان قريبًا من الرحيل نحو إلتشي أحد فرق دوري الدرجة الثانية معارًا لمدة موسم واحد.

ومازال مصير البرتغالي فابيو كوينتراو مجهولًا في ريال مدريد رغم عودته للتدريبات مؤخرًا ولا توجد عروض للاعب الذي يرغب الفريق في التخلص منه.

وكان ريال مدريد قد أعار 3 لاعبين وهم المغربي أشرف حكيمي لبروسيا دورتموند، والفرنسي تيو هيرنانديز لريال سوسيداد، والنرويجي مارتن أوديغارد لفتيس الهولندي.

وتفضل إدارة ريال مدريد إعارة لاعبيها الشباب لفرق أخرى بدلًا من بيعهم ومازال في الفريق لاعبون ينتظرون قرارًا نهائيًا من المدرب جولين لوبتيغي وهم الحارس أندريه لونين، ولاعب الوسط ماركوس لورينتي والمهاجم بورخا مايورال الذي يرتبط مصيره بتعاقد الفريق من عدمه مع مهاجم صريح.