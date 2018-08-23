لاعب واحد فقط قد ينضم لريال مدريد قبل غلق سوق الانتقالات

يتبقى نحو أسبوع واحد على إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، ولا يزال ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لم يتعاقد مع بديل لهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو، لكن إدارة النادي تملك الثقة في التشكيلة الحالية، والوحيد الذي سيغير وجهة نظرها هو نيمار.

وتثق إدارة النادي الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز بالتشكيلة الحالية، ومنحتها الثقة بالفعل للتعامل مع مرحلة ما بعد رونالدو، رغم الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي، في أول مباراة رسمية للفريق هذا الموسم.

وذكرت صحيفة “ماركا”، أنه لا مجال لمهاجم صريح جديد، والتغيير الوحيد الذي قد يطرأ على النادي هو انضمام نيمار، الذي ترى إدارة النادي أنه الوحيد القادر على تطوير تشكيلة جولين لوبتيغي.

ترشيحات كثيرة

وارتبط اسم ريال مدريد بالعديد من اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية، حيث تردد اسم ريال مدريد كثيرًا منذ نهائيات كأس العالم، رغم أن أيًّا من هؤلاء اللاعبين لم يحصل على اهتمام كامل من النادي الملكي.

وبرز اسم المهاجم البلجيكي إيدن هازارد كلاعب محتمل التعاقد معه، لكن ريال مدريد تراجع؛ بسبب مبالغة تشيلسي في طلباته المالية وإصراره بالحصول على 120 مليون يورو.

وبالمثل، كان بإمكانهم الانتقال إلى هاري كين، إلا أنه لم يكن يستطيع تبرير تقييمه البالغ 200 مليون يورو، ولن ينفق هذا المبلغ من المال على أي لاعب باستثناء نيمار.

ورغم إعجاب ريال مدريد بقدرات الدولي الإنجليزي، إلا أنهم لا يعتقدون أنه يستحق هذا المبلغ الكبير، كما أن هناك تحفظًا على التعاقد مع اللاعبين الإنجليز.

كما كان من المفترض أن ينضم ماورو إيكاردي إلى نادي ريال مدريد، لكن سرعان ما جعلت زوجته واندا نارا وكيلة أعماله وناديه إنتر ميلان، الأمور معقدة للغاية، بحيث لا يمكن التوصل إلى اتفاق.

وبالمثل، سعى النادي الملكي خلف روبرت ليفاندوفسكي مطولًا كخيار، وعلى الرغم من رغبة اللاعب الواضحة في الانضمام إلى أبطال أوروبا ،فإن سنه أشعر النادي بالقلق، كما أن بايرن ميونخ عرقل الصفقة في مهدها.

وكان آخر اللاعبين المرشحين للانضمام لقطب مدريد، هو رودريغو مورينو من فالنسيا، الذي رفض التفاوض من الأساس، إلا في حال الحصول على الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

نيمار فقط

لكن هناك حقيقة واحدة، وهي أن ريال مدريد لديه 300 مليون يورو، سيدفعها فقط عندما يصبح نيمار متاحًا، أو ظهور نجمين آخرين في المشهد، وهو احتمال يبدو مستبعدًا في هذه اللحظة من الزمن.

ويبقى النجم البرازيلي الهدف رقم واحد لريال مدريد، وهذا لن يتغير في أي وقت قريب، وفقًا لصحيفة “ماركا”، التي أكدت أن الأسبوع الماضي سينظر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في قضية فرض عقوبات على باريس سان جيرمان، فيما يتعلق باللعب المالي النظيف، ولكن من غير الواضح ما سيتم في هذا الأمر.

وحتى في حال إدانة النادي الفرنسي، سيكون أمامه موسم كامل للطعن على قرارات الاتحاد، لكن حتى هذه اللحظة ينتظر ريال مدريد الفرصة ويثق في تشكيلته الحالية.