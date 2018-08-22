لاعبو الدوري الإسباني غاضبون من إقامة مباريات رسمية في أمريكا

قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إسبانيا إن اللاعبين أصيبوا بالدهشة والغضب؛ بسبب الاتفاق على إقامة مباريات رسمية بدوري الدرجة الأولى الإسباني في الولايات المتحدة دون الحصول على موافقتهم.

وكانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت، الأسبوع الماضي، عن اتفاق مع مجموعة ريليفنت متعددة الجنسيات للرياضة والترفيه والإعلام، يشمل التخطيط لإقامة عدد من مباريات الدوري الإسباني مستقبلًا في الولايات المتحدة.

ولم تكشف رابطة الدوري الإسباني عن تفاصيل بشأن موعد إقامة أول مباراة أو عدد المباريات في كل موسم التي ستقام خارج البلاد، أو آلية اختيار المباريات أو كيفية تعويض الفرق التي ستفقد ميزة اللعب على أرضها.

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين: إنها ستعقد اجتماعًا، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة المسألة منتقدة أيضًا توقيت الإعلان.

وأوضحت الرابطة أن “قادة ولاعبين” في الدوري الإسباني سيشاركون في الاجتماع.

وذكرت الرابطة في بيان نشر، اليوم الأربعاء، أنها “لا تتفهم القرارات أحادية الجانب”، وأن “اللاعبين شعروا بالدهشة والغضب لعدم أخذ وجهة نظرهم في اتفاق يؤثر عليهم بشكل مباشر”.

وأضاف البيان: “رابطة الدوري تبعد المشجعين عن اللاعبين وهو ما يلحق ضررًا بجوهر كرة القدم، اللاعبون يعتريهم شعور متكرر بالتهميش من جانب المؤسسات التي تتخذ القرارات، رغم أنهم يشكلون عنصرًا أساسيًا في اللعبة، وآراؤهم مهمة وضرورية لتحسين كرة القدم الإسبانية”.

وذكر البيان: “يطالب اللاعبون أن يتم سماع وجهة نظرهم، وأن تؤخذ هذه الآراء بعين الاعتبار في أي مفاوضات أو قرارات مستقبلية تتخذها رابطة الدوري الإسباني وتؤثر عليهم”.

وطالبت رابطة اللاعبين المحترفين بمراعاة “التوازن والحس السليم” في عملية صنع القرار. وشكت الرابطة من مواعيد انطلاق بعض المباريات في الدوري هذا الموسم.

وقالت: “يشعر اللاعبون بأنهم يتعرضون للعقاب مجددًا؛ بسبب مواعيد انطلاق بعض المباريات والتي يمكن أن تتسبب في ضرر صحي؛ بسبب الأحوال الجوية أو عدم وجود وقت كافٍ لاستعادة لياقتهم البدنية، وقد يلحق الضرر بالجماهير وبالحكام أيضًا”