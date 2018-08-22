فياريال الإسباني يضم الكولومبي كارلوس باكا نهائيًا من ميلان الإيطالي

أعلن نادي فياريال الإسباني التعاقد مع المهاجم الكولومبي كارلوس باكا؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول للموسم الجديد، دون الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة.

ونشر النادي الإسباني بيانًا قال فيه: “انضم الكولومبي باكا للفريق في عقد حتى 2022 بعد فترة الإعارة التي خاضها مع الفريق من ميلان الإيطالي”.

وفي مؤتمر تقديمه، قال اللاعب: “أردت فعلًا العودة من اليوم الذي غادرت فيه للإعداد لكأس العالم الأخيرة في روسيا، كان إيماني دائمًا أن بيتي سيكون فياريال، يسعدني أن أكون هنا مرة أخرى وأتوق إلى تقديم أفضل ما لدي”.

وأضاف: “لم تكن بدايتنا هذا الموسم قوية، لا يوجد فرد هنا يريد هذه البداية ولكنها مجرد كبوة، الآن لدينا مباراة ضد إشبيلية وسنقدم أفضل ما لدينا للحصول على النقاط الثلاث”.

وباكا (31 عامًا)، لعب لمنتخب بلاده قرابة الـ44 مباراة، أحرز خلالها 14 هدفًا.

وبدأ مسيرته الاحترافية مع أتلتيكو جونيور الكولومبي، ولعب لكلوب بروج البلجيكي، وإشبيلية الإسباني وميلان الإيطالي.