نادي برشلونة يفتح الباب أمام رحيل راكيتيتش

فتح نادي برشلونة الإسباني، الباب لرحيل لاعب فريقه الكروي الكرواتي إيفان راكيتيتش عن النادي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير إسبانية، أن برشلونة رفض رفع راتب اللاعب وتحسين عقده بناءً على طلبه، في ظل رغبة النادي في ضبط سقف الرواتب داخل الفريق الكروي.

وأشارت أن النادي أبلغ اللاعب أنه لن يتمكن من رفع عقده أو تعديله مما يتيح الفرصة له للرحيل، في حال ما حصل على عرض كبير بقيمة شرطه الجزائي المقدر بـ125 مليون يورو.

وأفادت تقارير فرنسية أن باريس سان جيرمان قد دخل في مفاوضات مع اللاعب من أجل الحصول على خدماته الصيف الماضي، ولكنها لم تتم بنجاح، وأنه سينتقل إلى النادي الباريسي بعد فشل مفاوضات رفع عقده.

وينتهي عقد راكيتيتش مع برشلونة في صيف 2021.