رايو فاليكانو يطلب لاعبين من ريال مدريد

طلب رايو فاليكانو العائد لدوري الدرجة الأولى الإسباني دعم ريال مدريد عبر منحه الحارس الأوكراني أندريه لونين والمهاجم راؤول دي طوماس على سبيل الإعارة.

وخسر الفريق لقاءه الأول على أرض ملعبه أمام إشبيلية 4-1 وطالب مدرب الفريق بتعاقدات لتعزيز صفوفه وللمنافسة على البقاء.

وتعود رايو فاليكانو على جلب لاعبين من ريال مدريد على سبيل الإعارة بفضل العلاقة الجيدة التي تجمع الفريقين المنتميين للعاصمة الإسبانية.

وتألق راؤول دي طوماس رفقة الفريق الموسم الماضي وكان أحد أبرز صناع عودة الفريق لدوري الدرجة الأولى حيث سجل 24 هدفًا ، لكنه عاد لريال مدريد بعد نهاية فترة الإعارة.

ولازال جوليان لوبيتيجي لم يحسم في أمر المهاجم الشاب ويفاضل بينه وبين بورخا مايورال لبقاء أحدهما، كما أن إدارة ريال مدريد تأمل في إعارته لفريق أقوى لكسب مزيد من الخبرة.

بينما لم يحسم ريال مدريد في أمر الحارس الثالث للفريق في ظل رغبة كيكو كاسيا في الرحيل ، وهو ما يؤجل مصير الحارس الدولي الأوكراني الشاب أندريه لونين والفرنسي لوكا زيدان.

ويحتاج الحارس الأوكراني أندريه لونين للعب لكونه أصبح حارسًا دوليًا لمنتخب بلاده الأول وهو ما قد يدفع ريال مدريد لإعارته.