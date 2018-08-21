ميركاتو نادي برشلونة لم يغلق.. وهذه آخر التطورات

نشط فريق برشلونة بشكل كبير في سوق الانتقالات الصيفية الحالية في إسبانيا في الاتجاهين تعاقدات جديدة وبيع لاعبين ولازال الصيف لم يغلق بشكل نهائي في ظل ارتباطه بلاعبين جدد ورغبة لاعبين في الرحيل.

ولم يسبق لبرشلونة أن باع لاعبين بمبلغ يفوق ما جناه هذا الصيف باستثناء دفع الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار من طرف باريس سان جيرمان الموسم الماضي، ولا زال الفريق يستعد لبيع لاعبين جدد.

وتواجد الدولي البرازيلي السابق مازينهو في إشبيلية للتفاوض مع إدارة ريال بتيس بشأن انتقال نجله لاعب برشلونة رافينيا والذي يبحث عن مخرج من برشلونة بعد تعاقدات الفريق في خط وسط الميدان.

ورفض إنتر ميلان هذا الصيف تفعيل بند شراء رافينيا الذي لعب معارًا للفريق ودفع مبلغ 35 مليون يورو لضمه نهائيًا، وهو ما دفع والده للبحث عن طريقة لخروجه وهذه المرة في إسبانيا.

ويأمل ريال بيتيس في الحصول على اللاعب بنظام الإعارة لموسم واحد، بينما يأمل برشلونة في بيعه بشكل نهائي لكون عقده ينتهي صيف 2020 وسيتراجع ثمنه في السوق صيف 2019 بسبب بقاء موسم في عقده.

في الوقت نفسه أكدت تقارير إعلامية رغبة بروسيا دورتموند في التعاقد مع مهاجم برشلونة باكو ألكاسير الذي أصبح خارج خطة المدرب فالفيردي حيث فضل بقاء المغربي منير الحدادي كقلب هجوم ثان في الفريق.

ويرغب برشلونة في بيع اللاعب بشكل نهائي، وتتنافس فرق إسبانية على ضمه من بينها فالنسيا وبتيس وديبورتيفو ألافيس.

في المقابل ذكرت تقارير إعلامية أرجنتينية أن برشلونة عرض 10 ملايين يورو على بوكاجنيورز لضم نجم دفاعه الشاب ليوناردو باليردي البالغ 19 سنة.