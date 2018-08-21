أوبلاك يلمح لرحيل زميله في أتلتيكو مدريد إلى باريس سان جيرمان

ألمح يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى أن المدافع فيليبي لويس سينضم لباريس سان جيرمان قبل إغلاق فترة الانتقالات الحالية بنهاية أغسطس/ آب الجاري.

وتوصل الظهير الأيسر البرازيلي لاتفاق شفهي للانضمام لبطل فرنسا وفقًا لتقارير إعلامية إسبانية.

وقال أوبلاك للصحفيين عقب تعادل أتلتيكو في المباراة الأولى له في الدوري الإسباني هذا الموسم مع فالنسيا بنتيجة 1-1 أمس الاثنين “الأمر محزن حقًا لكن هذه هي الحال”.

“يملك فيليبي فرصة جيدة ويجب أن نحترم قرار اللاعب. سنرى ماذا سيحدث”.

ومع ذلك، توقع المدرب دييغو سيميوني أن يبقى المدافع ضمن صفوف أتليتيكو.

وقال سيميوني عندما سئل عن ما اذا كان لويس سيبقى في واندا متروبوليتانو “أعتقد هذا..نعم”.

وترك المدافع البالغ من العمر 33 عامًا أتليتيكو لينضم لتشيلسي في 2014 قبل أن يعود بعدها بعام عقب فشله في التأقلم في ستامفورد بريدج.