ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل أتلتيكو مدريد مع فالنسيا ونهاية الجولة الأولى (صورة)

اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2018/2019، بفوز أتلتيك بلباو 2/1 على ضيفه ليغانيس، وتعادل فالنسيا مع أتلتيكو مدريد 1/1، على ملعب ميستايا.

وكان برشلونة حامل اللقب قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 3/0 على ديبورتيفو آلافيس، في حين فاز ريال مدريد على خيتافي.

كما حقق إشبيلية الفوز بثلاثية نظيفة على رايو فاليكانو.

ونجحت أندية إشبيلية وبرشلونة وليفانتي وريال مدريد وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد وهويسكا، في تحقيق الفوز، لتتعادل جميعًا بـ 3 نقاط لكل منهم.

في حين جمعت أندية أتلتيكو مدريد وفالنسيا وسلتا فيغو وإسبانيول وجيرونا وبلدالوليد نقطة لكل منهم.

في المقابل تلقت أندية إيبار وليغانيس وفياريال وخيتافي ورايو فاليكانو وديبورتيفو آلافيس وريال بيتيس الخسارة.

وفيما يلي تريب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الأولى: