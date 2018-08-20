فالنسيا ينتزع التعادل من أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

انتزع فالنسيا نقطة بتعادله 1/1 مع أتلتيكو مدريد على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2018/2019.

وكان أتلتيكو مدريد سباقًا إلى التسجيل عبر لاعبه الأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقة 26، بعدما حوّل تمريرة رائعة من الفرنسي أنطوان غريزمان إلى تسديدة في مرمى فالنسيا.

ونجح فالنسيا في إدارك التعادل عبر مهاجمه الإسباني رودريغو مورينو في الدقيقة 56.

ورفع كل فريق رصيده على نقطة، في بداية الدوري الإسباني.

وهذه ثاني مباراة رسمية لأتلتيكو مدريد، بطل الدوري الأوروبي، الموسم الحالي، بعدما تغلب 4/2 على ريال مدريد في السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي.

يشار إلى أن برشلونة استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 3/0 على ديبورتيفو آلافيس، في حين تغلب ريال مدريد 2/0 على خيتافي.

فالنسيا 0 – 1 اتلتيكومدريد : هدف اتلتيكو الاول . كوريا . اسيست رائع من غريزمان HD

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الحساب الاساسي : @HD_Gols2018

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#اتليتكو_مدريد_فالنسيا pic.twitter.com/tN9PUECuyx — GH_2 (@GH248661207) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨