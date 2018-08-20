ألفارو نيغريدو يقترب من نادي النصر السعودي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو اقترب من الانتقال إلى نادي النصر السعودي، في سوق الانتقالات الصيف الحالي، قادمًا من بشكتاش التركي.

ووفقًا لصحيفة “صدى” فإن نيغريدو سيصل الثلاثاء إلى مدينة الرياض، لتوقيع عقود تعاقده مع نادي النصر، لكن لم يتم ذكر التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد.

يشار إلى أن تقارير سابقة تحدثت عن سعي نادي الهلال للتعاقد مع لاعب ريال مدريد ومانشستر سيتي سابقًا، لكن الصفقة لم تتم.

ونيغريدو، البالغ من العمر 32 عامًا، بدأ حياته الكروية بنادي ريال مدريد “ب”، ثم انتقل إلى ألميريا الإسباني على سبيل الإعارة موسم 2007.

ولعب نيغريدو لإشبيليه الإسباني بين 2009 و2013، ثم انتقل في تجربة جيدة لمانشستر سيتي، بداية من موسم 2013 مقابل 27 مليون يورو، وبعدها انتقل إلى نادي فالنسيا الإسباني موسم 2014.

وفي مشواره مع الأندية سجل نيغريدو 184 هدفًا، وصنع 65 في 463 مباراة.

ونيغريدو شارك الموسم الماضي مع بشكتاش في 43 مباراة بواقع 2060 دقيقة، سجل فيها 15 وصنع 9.

ويملك نيغريدو 10 أهداف في 21 مباراة دولية مع منتخب بلاده إسبانيا، لكن آخر مباراة خاضها مع الماتادور تعود إلى مارس 2014.