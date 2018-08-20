أهداف مباراة فالنسيا وأتلتيكو مدريد.. أنخل كوريا يتقدم للروخي بلانكوس ورودريغو يتعادل (فيديو)

سجل المهاجم الأرجنتيني أنخل كوريا الهدف الأول في المباراة التي تجمع أتلتيكو مدريد ومضيفه فالنسيا على ملعب ميستايا في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ومرر الفرنسي أنطوان غريزمان الكرة إلى كوريا ليجد نفسه في مواجهة الحارس نوربيرتو نيتو، ليسددها في الدقيقة 26.

وأدرك رودريغو التعادل لفالنسيا في الدقيقة 65، بمساعدة دانييل واس.

ويسعى أتلتيكو مدريد للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني الموسم الحالي بعدما حافظ على غريزمان وتعاقد مع لاعبين جدد.

وكان أتلتيكو مدريد قد افتتح الموسم بالفوز 4/2 على ريال مدريد الأربعاء الماضي في كأس السوبر الأوروبي.

فالنسيا 0 – 1 اتلتيكومدريد : هدف اتلتيكو الاول . كوريا . اسيست رائع من غريزمان HD

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#اتليتكو_مدريد_فالنسيا pic.twitter.com/tN9PUECuyx — GH_2 (@GH248661207) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨