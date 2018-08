توني كروس ينتقد توقيت مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

انتقد الألماني توني كروس توقيت مباراة فريقه ريال مدريد أمام خيتافي، لحساب الجولة الأولى من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي 2/0.

ولم يكن الدولي الألماني الوحيد الذي انتقد موعد المباراة، فعدد كبير من الجماهير الإسبانية انتقدت توقيت المباراة الأخيرة، يومي السبت والأحد، والذي بدأ الساعة 10:15 ليلًا حسب توقيت إسبانيا وينتهي منتصف الليل.

وكتب كروس على صفحته في موقع “تويتر” مع نشر صورة له من المباراة: “أنا سعيد أكثر مما يبدو عليّ، لكني غالبًا أنام في هذا التوقيت”.

وسيلعب ريال مدريد مباراة الجولة الثانية أمام خيتافي في نفس الوقت، وذلك لأن الاتفاق بين رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني يفرض تأخير بدء المباريات مساءً؛ بسبب الحرارة.

وسيعود الدوري الإسباني لتوقيته القديم مع الأسبوع الثالث المقرر في بداية الشهر القادم.

وشهدت مباراة ريال مدريد وخيتافي أقل حضور جماهيري لمباريات ريال مدريد، منذ المباراة الأخيرة في موسم 2008/2009، قبل التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

I am happier then it seems, but usually I am asleep at this time. pic.twitter.com/MWy9W9URry

— Toni Kroos (@ToniKroos) ١٩ أغسطس ٢٠١٨