بوسكيتس يحتج على التحكيم

احتج سيرجيو بوسكيتس متوسط ميدان برشلونة على حكم لقاء فريقه أمام أتلتيك بلباو والتي انتهت بهزيمة الفريق الكتالوني بهدف لصفر، واعتبره مسؤولا على الخسارة .

قال بوسكيتس في تصريح للصحافة بعد اللقاء: "لم يقدم الحكم بعمله بشكل جيد فمدافع بلباو كان يستحق بطاقة حمراء بعد تدخله على نيمار، وكان الأمر سيغير كثيرا في اللقاء لكنه لم يفعل ."

وأضاف: "لا يمكن تغيير الوضع، قدمنا لقاء جيد وكان بإمكاننا الفوز لكن واجهنا منافسا قويا وشرسا وتمكن من الفوز، لكن المستوى كان أفضل من لقاءنا أمام أياكس ."

و رفض زميله أندرياس إنيستا تحميل الحكم المسؤولية في اللقطة وقال: "كانت اللعبة سريعة وصعبة في نفس الوقت والحكم رأى أنه يستحق فقط بطاقة صفراء، لا يمكننا أن نلوم الحكم على الخسارة ."

وأضاف إنيستا: "لا يجب تضخيم الأمور قدمنا لقاء جيد وضغطنا بغية تحقيق الفوز وبلباو ضغط في الشوط الثاني وخطف النقاط، إنها خسارة فقط ونحن كافحنا حتى النهاية وصنعنا فرص للتسجيل لم نستغلها ."

وأكد إنيستا أن خسارتين متتاليتين قد تثيران الشك في نفوس اللاعبين والأنصار، لكن الفريق سيطوي الصفحة وينظر للمستقبل بأمل.