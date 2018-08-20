ماذا قال لوبيتيجي بعد فوز ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني؟

حقق ريال مدريد فوزه الرسمي الأول هذا الموسم وكان أيضًا في ديربي محلي أمام خيتافي في إطار الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكان قد خسر أول لقاء رسمي أمام جاره أتلتيكو مدريد في لقاء السوبر الأوروبي.

وتحدث جوليان لوبيتيجي، مدرب ريال مدريد، بعد اللقاء للصحافة، قائلا: “سعيد بالفوز الأول وبدايتي في الليغا، إنها مسابقة تقيم عمل الفريق اليومي وأنا مرتاح لما قدمه اللاعبون، سيطرنا على فريق جيد وسجلنا هدفين ولم نمنحهم فرصًا، نحتاج للتطور لكننا سعداء”.

وعاد مدرب ريال مدريد للحديث عن فريقه دون كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، مشددًا: “نحب اللاعبين الذين نملك حاليًا يملكون ثقتنا ويملكون الجودة، نحتاج للعمل والعمل للتطور وسنواصل ذلك”.

وأكد مدرب ريال مدريد أنه غير مهتم بالتعاقدات، موضحًا: “كمدرب أريد أن أستخرج أفضل ما لدى لاعبي فريقي، نحن سعداء بهذه المجموعة نتوفر على فريق جيد ولاعبين جيدين”.

وأشاد لوبيتيجي بعمل غاريث بيل ومارسيلو وسيبايوس، قائلا: “أنا سعيد باللاعبين ورغبتهم، بيل هذه البداية فقط ويجب أن تكون الموهبة الفردية لصالح الفريق، مارسيلو يملك الخبرة وقدم لقاء جيدًا، بينما سيبايوس بدأ أول لقاء ولعب بقوة هو لاعب يملك الموهبة والرغبة في التطور والشخصية وسيتطور”.

وعن حراسة المرمى في الفريق، بعدما أشرك كيلور نافاس أساسيا للقاء الثاني على التوالي، أوضح: “لدينا 5 حراس و3 منهم سيبقون في الفريق ويتنافسون على مركز أساسي، سأختار حسب اللقاء وظروفه، نافاس مثل كورتوا بالنسبة لي وأنا من سأختار من يلعب أساسيا”.

غاريث بيل

إلى ذلك، حافظ غاريث بيل على عادته للموسم الثالث على التوالي في التسجيل في افتتاحية ريال مدريد في الليغا.

وسجل بيل هدفين في بداية ريال مدريد موسم 2016-2017 وكانا في مرمى ريال سوسيداد خلال فوز الفريق خارج ملعبه 3-0، وعاد ليسجل أول أهداف ريال مدريد في مرمى ديبورتيفو لاكورنيا الموسم الماضي خلال الفوز 3-0 وأيضا خارج ملعبه، كما سجل هدفا في خيتافي في الفوز 2-0 وهذه المرة في سانتياغو بيرنابيو ليكون النجم الويلزي قد سجل في افتتاح لقاءات ريال مدريد في الليغا للموسم الثالث على التوالي.

وسجل غاريث الموسم الماضي 16 هدفًا في الليغا و21 في جميع المسابقات، وكان أفضل رقم له في منافسات الليغا موسم 2015-2016 حين سجل 19 هدفًا.

ويحتاج ريال مدريد لأفضل مستويات نجمه الويلزي هذا الموسم لتعويض نجمه الراحل وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو، علمًا أن غاريث بيل سجل 89 هدفًا لريال مدريد في مسيرته خلال 5 مواسم.