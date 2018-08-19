مباراة ريال مدريد وخيتافي.. لماذا سيرتدي لاعبو الفريق الملكي قميصين مختلفين موسم 2018/2019؟ (صورة)

ارتدى لاعبو ريال مدريد في مباراة الفريق أمام خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، قمصانًا مختلفة عما ارتدوه أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن لاعبي ريال مدريد سيضطرون لارتداء قمصان مختلفة في بطولة الدوري الإسباني بناء على توصيات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

والقمصان التي سيرتديها لاعبو ريال مدريد متشابهة، لكنها مختلفة في طباعة الأرقام، فمثلًا ظهر شعار الفريق على أسماء اللاعبين في كأس السوبر الأوروبي، لكن ذلك غير موجود في القمصان التي سيرتديها اللاعبون في الدوري الإسباني.

ماركا: ريال مدريد إستخدم قُمصان بطريقة مُختلفة عّن المُعتاد وذلك تماشياً مع ما أمر باستخدامه رابطة الليغا. pic.twitter.com/TAcuSEyNsf — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

ماركا: للموسم الثاني على التوالي ريال مدريد سيستخدم نوعين مُختلفين من القُمصان ، نوع للدوري الإسباني وآخر لدوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس الملك. — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

ويتقدم ريال مدريد بهدفين دون مقابل على خيتافي حتى الدقيقة 79 من المباراة.

وجاء هدف كارفخال في الدقيقة 20، بضربة رأس، بعدما استغل المدافع الدولي كرة مرتدة من حارس الفريق المنافس.

وأضاف المهاجم الويلزي غاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة 51، بعدما استغل كرة عرضية من ماركو أسينسيو الذي استغل خطأ فادحًا من مدافع خيتافي دجيني داكونام.

وهذه ثاني مباراة رسمية للفريق الملكي دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

كما أنها ثاني مباراة رسمية للمدرب الجديد جولين لوبتيغي، الذي تولَّى تدريب الفريق خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال من منصبه.