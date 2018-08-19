هل يكمل غاريث بيل عادته في مباراة ريال مدريد وخيتافي بالدوري الإسباني؟

سلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية الضوء على مباراة ريال مدريد وخيتافي، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، في مستهل مشوارهما بالدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ عام 2015، يأتي الهدف الأول لريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني عن طريق المهاجم الويلزي، غاريث بيل.

وأضافت أنه رغم وجود المتألق كريستيانو رونالدو، الذي لم يترك مجالًا كبيرًا لمرافقيه في الهجوم للتألق، إلا أن بيل هو من سجَّل الهدف الأول لريال مدريد في الدوري في موسم 2015ـ 16 الذي بدأ تحت قيادة رافائيل بينيتيز، وكان في شباك ريال بيتيس.

وأشارت إلى أنه في الموسم التالي 2016ـ 17، افتتح بيل التسجيل مرة أخرى برأسية رائعة في شباك سوسييداد عندما فاز ريال مدريد 3-0، وفي الموسم الماضي، فعل بيل الشيء نفسه حين فاز فريقه على ديبورتيفو لاكورونيا 3-0 أيضًا.

وأتمت أنه إذا استطاع بيل تكرار التقليد الخاص به، سيقَدم نفسه بأفضل شكل أمام جماهير البيرنابيو.