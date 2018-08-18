نادي برشلونة يستهل الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بثلاثية في شباك ألافيس (فيديو)

نادي برشلونة يستهل الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بثلاثية في شباك ألافيس (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

استهل فريق برشلونة، السبت، رحلة الدفاع عن لقبه بانتصار على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا الفوز، انتزع الفريق الكتالوني تحت قيادة مدربه أرنستو فالفيردي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار المحلي.

حاول برشلونة استغلال عاملي الأرض والجمهور خلال شوط المباراة الأول وتسجيل هدف يربك به المنافس، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، حيث قابله تأمين دفاعي من ألافيس لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

واستمر الضغط الكتالوني في شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 64 لينجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول لبرشلونة مسجلًا الهدف رقم ستة آلاف في تاريخ “الليغا”.

ومع حلول الدقيقة 83 أضاف البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الثاني، لينهار دفاع ألافيس مما يتيح الفرصة لميسي لإحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 93 ليخرج برشلونة فائزًا بأول ثلاث نقاط.

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