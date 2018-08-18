جولين لوبتيغي يرفض الحديث عن سوق الانتقالات ويحدد هدف ريال مدريد الرئيس

تجاهل جولين لوبتيغي المدير الفني لريال مدريد الإسباني الحديث عن أهداف ناديه فيما تبقى من أيام في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق الملكي ومنافسه خيتافي، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني غدًا الأحد.

وأكد لوبتيغي أنه سعيد بما يملكه من لاعبين، رغم تقارير عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين جدد بعد الخسارة 2/4 أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي.

وقال لوبتيغي: “في الوقت الحالي نركز على استخراج أفضل ما في التشكيلة التي لدينا، وهي قائمة نحبها ومليئة بالمواهب وسنعمل معها”.

وأضاف بقوله: “نحن معجبون باللاعبين الموجودين معنا وليس لدينا أي شكوك، يمتاز لاعبونا بسلوك رائع وسترى الجماهير فريقًا من الموهوبين في ريال مدريد، اللاعبون المهمون هم الذين نمتلكهم بالفعل”.

وتعاقد ريال مدريد مع الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا والحارس تيبو كورتوا والبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور (18 عامًا)، ولم يتعاقد مع مهاجم بديل بعد انتقال هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو.

وأوضح مدرب إسبانيا السابق أنه “يجب أن نركز على مبارياتنا لأن النقاط الثلاث هي نفسها في كل المباريات، لذا علينا أن ندرك أن الموسم يبدأ الآن”.

“أنا معجب حقًا بحماس اللاعبين وسعيهم لإعادة اكتشاف أنفسهم بالموهبة التي يملكونها”.

وأكمل لوبتيغي: “نريد الفوز بالدوري لأنها البطولة التي تقيّم عملك اليومي، أكثر ما يهمني التأكد من قدرتنا على المنافسة”.