ريال مدريد يستعد للانقضاض على كيليان مبابي

يبدو أن ريال مدريد يجهز لصفقة مدوية خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، فإن ريال مدريد ينوي التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وأوضحت صحيفة “سبورت” أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي رغم إعلان باريس سان جيرمان أنه غير مستعد لبيع لاعبيه الشباب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يتابع بقوة موقف نادي باريس سان جيرمان الحالي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بخصوص قانون اللعب المالي النظيف.

وأضافت “سبورت” أن ريال مدريد، يريد استغلال أزمة باريس سان جيرمان مع قانون اللعب المالي النظيف والاتحاد الأوروبي من أجل الانقضاض على مبابي الذي اختير أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018.

وانتقل مبابي صيف العام 2017 من موناكو إلى باريس سان جيرمان بنظام الإعارة ليقرر الفريق العاصمي ضمه بشكل نهائي فيما بعد.