ما الذي دار في اجتماع رئيسي ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان في مدريد؟

ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، التقيا في فندق بمدريد على هامش اجتماعات جمعية الأندية الأوروبية.

وحسب الصحيفة، فإن الفندق الذي أقام فيه الرئيسان ضم أيضًا أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس الإيطالي.

وغادر بارتوميو الفندق أولًا ثم تبعه أنييلي وأخيرًا ناصر الخليفي للالتحاق بالاجتماع.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن لقاء رئيسي برشلونة وباريس سان جيرمان قد يكون تطرق لمصير الفرنسي أدريان رابيو لاعب الفريق الفرنسي ومواطنه عثمان ديمبيلي لاعب الفريق الإسباني.

وتشير عدة تقارير إلى رغبة برشلونة في ضم رابيو الذي رفض تمديد عقده مع الفريق، فيما يرغب باريس سان جيرمان في ضم عثمان ديمبلي ليعوّض البرازيلي نيمار حال قرر الرحيل نحو ريال مدريد.

وساءت العلاقات بين الفريقين الإسباني والفرنسي منذ صفقة البرازيلي نيمار، الذي دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو لينضم لباريس سان جيرمان.