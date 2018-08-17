فلورنتينو بيريز يخطط للتعاقد مع نيمار في آخر أيام سوق الانتقالات

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيعمل على التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” فإن بيريز قد يفاجئ الجميع ويقدّم عرضًا لضم نيمار مقابل 300 مليون يورو.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع أكثر من نجم في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، لتعويض انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، لكنه لم يفلح في ذلك.

وبحسب الصحيفة فإن بيريز سيعود إلى هدفه القديم وهو نيمار، الذي خرج من حسابات الفريق الملكي بعد مستواه في كأس العالم 2018، وتعرضه للانتقادات بسبب السقوط المتكرر.

ومنذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان ارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع نيمار، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بقيمة 222 مليون يورو.

وانضم نيمار إلى برشلونة صيف العام 2013 قادمًا من سانتوس البرازيلي، لكنه قرر الرحيل إلى باريس سان جيرمان بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع النادي الكتالوني.

وأوضحت “سبورت” بأن فلورنتينو بيريز لم يتعاقد مع أي اسم كبير هذا الصيف من أجل التحضير لصفقة نيمار التاريخية بانتقاله للريال هذا الصيف، وعدم الانتظار للصيف المقبل حتى يحاول النادي الملكي من جديد.

وغاب نيمار عن باريس سان جيرمان منذ فبراير الماضي، بسبب الإصابة، قبل أن يشارك في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2018/2019، وسجل هدفًا.