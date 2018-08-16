جولين لوبتيغي مدرب ريال مدريد أمام مشكلة كبيرة قبل انطلاق الدوري الإسباني

يبدو أن كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد في ورطة بعدما مُنيت شباكه بـ 4 أهداف في الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي في ظل تعاقد النادي مع البلجيكي تيبو كورتوا من تشيلسي.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن كورتوا كان جالسًا على مدرجات ملعب تالين خلال الخسارة ما زاد من تعقيد موقف نافاس ومدى حفاظه على مكانته في التشكيلة الأساسية للمدرب جولين لوبتيغي.

وقرر لوبتيغي دعم نافاس والدفع به في التشكيلة الأساسية أمام الجار أتلتيكو مدريد، بينما ترك كورتوا خارج القائمة تمامًا خاصة وأنه لم يتدرب أو يشارك في أي مباراة منذ شهر.

وبعد هذه النتيجة سيبحث المدير الفني الجديد ما حدث في إستونيا جيدًا قبل الاستعداد لمواجهة ضد خيتافي يوم الأحد المقبل حيث يجب عليه اتخاذ القرار بشأن الحارس الأول في الفريق.

وتقول الصحيفة ذاتها إن الخسارة تسبب فيها الفريق بأكمله، لكن بالنسبة لنافاس فإن دوره مهم للغاية لكنه ليس في موضع يمنحه أفضلية على الحارس الدولي البلجيكي.

وتفوق أتلتيكو مدريد أخيرًا على غريمه وجاره ريال مدريد على الصعيد الأوروبي عندما تغلب عليه 4/2 ليتوَّج بلقب كأس السوبر الأوروبية.