جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة يكسب رهان كأس ديفيز للتنس

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتنس بأغلبية على قرار تغيير نظام كأس ديفيز لمنتخبات التنس بداية من العام 2019 وهو ما يعني نجاح رهان مدافع برشلونة الدولي الإسباني جيرارد بيكيه وشركته في الفوز بتنظيم المسابقة بشكلها الجديد.

ووافقت الجمعية العمومية على القرار بنسبة 71،43%، وهو ما يعني أن نظام البطولة في العام القادم سيجرى بنظام التجمع على مدار أسبوع في مدينة واحدة.

وأعلن الاتحاد الدولي أن مدينتي ليون الفرنسية ومدريد الإسبانية مرشحتان لتنظيم البطولة.

وكان جيرارد بيكيه قد حصل على رخصة من إدارة ناديه برشلونة وطار لفلوريدا الأمريكية لحضور الاجتماع رفقة مسؤولي شركته “كوسموس” التي قدمت الاقتراح واحتفل معهم بالفوز.

ويقضي نظام البطولة بمشاركة 18 منتخبًا في النهائيات، وضمنت منتخبات إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكرواتيا مكانًا في النهائيات القادمة لأنها تأهلت لنصف نهائي النسخة الحالية.