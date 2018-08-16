اتفاق تاريخي.. بعض مباريات الدوري الإسباني ستقام في أمريكا وكندا

ذكرت صحيفة “أس” أن أحد لقاءات الدوري الإسباني قد تُجرى في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الموسم الحالي تنفيذًا لاتفاق بين رابطة الدوري الإسباني وشركة أمريكية لتطوير ودعم كرة القدم في أمريكا وكندا.

وتركز الفكرة على لعب ريال مدريد أو برشلونة لقاء رسميًا للدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية، وغالبًا سيكون اللقاء في شهر كانون الأول / يناير من السنة القادمة.

ويهدف الاتفاق الذي يحدث لأول مرة في التاريخ بين رابطة الدوري الإسباني والشركة الأمريكية التي يملكها ستيفان روس، والذي يملك أيضًا ملعبين مهمين في ميامي إلى نقل لقاءات الدوري الإسباني نحو سوق كبير ومهم ومتطور هو السوق الأمريكي، والذي كان حكرًا على الدوري الإنجليزي الممتاز لسنوات قبل أن تخترقه باقي الدوريات القوية.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أكد سابقًا أنه يهدف لنقل عدد من لقاءات الدوري الإسباني لخارج إسبانيا في بلدان كالولايات المتحدة الأمريكية أو في الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

ولُعب كأس السوبر الإسباني من لقاء واحد خارج إسبانيا لأول مرة وجرى في طنجة المغربية.