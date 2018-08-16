سباق الكرة الذهبية.. كفة من رجحت بعد السوبر الأوروبي؟

فاز أتلتيكو مدريد بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه بعد سحق جاره ريال مدريد 4-2 بعد التمديد في لقاء احتضنته تالين العاصمة الإستونية.

وكان اللقاء أيضًا فرصة لـ3 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية لسنة 2018؛ لكسب بعض الأسبقية على منافسين آخرين أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبلغة الأرقام فاز جزئيًا النجم الفرنسي أنطوان غريزمان في الصراع، لكون فريقه توج بلقب السوبر الأوروبي وأصبح يتوفر على 3 ألقاب هذا الموسم بعد الدوري الأوروبي وكأس العالم، لكن مستواه في اللقاء كان سيئًا، وأخرجه المدرب دييغو سيميوني في الشوط الثاني.

ومنحت فرانس فوتبول المجلة الفرنسية الشهيرة غريزمان 4 من 10 فقط في اللقاء، وكان أسوأ لاعبي أتلتيكو مدريد في اللقاء.

ويعتبر غريزمان أبرز مرشح فرنسي للفوز بالكرة الذهبية، لكن مستواه في لقاء السوبر الأوروبي خيب الآمال بشكل كبير.

ولم يكن حظ المدافع الفرنسي رافائيل فاران وزميله في ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش أحسن، حيث خسرا اللقاء واللقب وقدما مستوى سيئًا.

وحصل فاران في تقييم مجلة فرانس فوتبول التي تمنح جائزة الكرة الذهبية على 3 من 10 وكان أسوأ لاعب في صفوف فريقه، وهي نفس النقطة التي حصل عليها لوكا مودريتش الذي لم يبدأ أساسيا.

مستوى الثلاثي في كأس السوبر الأوروبي يبقي الباب مفتوحًا أمام بقية المرشحين للصراع على الكرة الذهبية، وتبقى بداية الدوريات الأوروبية ودوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا حاسمة بشكل كبير بين المرشحين.