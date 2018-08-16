هل يتعاقد ريال مدريد مع لاعبين جدد بعد الخسارة أمام أتلتيكو؟

لمح إيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد لعدم القيام بتعاقدات في ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدا أن الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي لن تغير من موقف إدارة الفريق.

وقال بوتراغينيو في تصريحات نشرتها “أس”: “قبل اللقاء قلت لكم، إننا سعداء بالفريق الحالي، وحاليًا أقول لكم، إن هذا اللقاء لن يغيَّر أي شيء.”

وأكد مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد أن لوكا مودريتش عبر عن رغبته في البقاء :”ليس هناك أي حالة اسمها مودريتش، اللاعب أكد أنه سعيد بالاستمرار معنا.”

وأرجع بوتراغينيو الخسارة لإصابة كاسيميرو وخروجه من الملعب :”في الشوط الأول كنا أفضل وفي الشوط الثاني تقدَّمنا لكن إصابة كاسيميرو سببت لنا المشاكل، وفي النهاية لم تكن النتيجة التي كنا نتوقعها.”

ورفض مدير العلاقات المؤسسية التعليق على عدم إشراك الوافدَين الجديدَين الحارس تيبو كورتوا وفينسيوس جونيور وقال :” المسائل التقنية لا أتحدث عنها، إنها قرارات جوليان لوبتيجي.