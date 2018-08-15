ريال مدريد يفشل في معادلة رقم برشلونة وميلان

فشل نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، في معادلة رقم ناديي برشلونة واي سي ميلان الإيطالي في قائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

جاء ذلك بعدما خسر الريال في وقت سابق الأربعاء من أتليتكو مدريد بهدفين لأربعة أهداف.

وحافظ فريقا برشلونة واي سي ميلان على القمة بفوزهما باللقب بواقع خمس مرات لكل منهما، بفارق لقب وحيد عن ريال مدريد.

وجاءت في المرتبة الثالثة فرق أتليتكو مدريد وليفربول الإنجليزي وأياكس امستردام الهولندي بإجمالي 3 ألقاب لكل منهم.

واحتلت المرتبة الرابعة أندية فالنسيا الإسباني ويوفينتوس الإيطالي وأندرلخت البلجيكي بواقع لقبين لكل منهما.

أما المرتبة الخامسة والأخيرة فجاءت فيها فرق بايرن ميونيخ الألماني وزينيت سان بطرسبورغ الروسي وإشبيلية الإسباني وغلاطة سراي التركي ولاتسيو بارما الإيطاليين ونوتينغهام فورست وأستون فيلا وتشيلسي ومانشستر يونايتد من إنجلترا وبورتو البرتغالي وستيوا بوخارست الروماني وأبردين الاسكتلندي وميشيلن البلجيكي بإجمالي لقب لكل منهم.

إلى ذلك، شهدت مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد 7 أرقام جاءت على النحو التالي..

– دييغو كوستا لاعب أتليتكو مدريد دخل التاريخ بتسجيله لأسرع هدف بالبطولة في الثانية 50.

– كريم بنزيما هو خامس لاعب فرنسي يسجل هدفًا في تاريخ كأس السوبر الأوروبي، بعد جان بيير بابان (1994) وجبريل سيسيه (2005) وفرانك ريبيري (2013) وكيفين غاميرو (2015).

– جولين لوبيتيغي هو أول مدرب لريال مدريد يخسر أول مباراة رسمية له مع الفريق منذ 1984 .

– لأول مرة منذ 18 عامًا، ريال مدريد يخسر نهائي حقق فيها 13 لقب كأس 5 منها دوري أبطال أوروبا و 4 كأس العالم للأندية.

– الأرجنتيني دييغو سيميوني هو أول مدرب لأتلتيكو مدريد يفوز في النهائي ضد ريال مدريد في ثلاث بطولات مختلفة هي كأس ملك إسبانيا ، كأس السوبر الإسباني ، كأس السوبر الأوروبي.

– ريال مدريد يخسر لأول مرة في نهائي قاري منذ عام 2000 ولأول مرة بعد 13 فوزًا متتاليًا في النهائيات.

– سيرخيو راموس أصبح أول لاعب، في تاريخ ريال مدريد، يسجل في مباراتين مختلفتين لكأس السوبر الأوروبي، بعدما أحرز هدفًا أيضًا في نسخة 2016.