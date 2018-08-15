السوبر الأوروبي.. هل يستغني لوبيتيجي عن كاسيميرو في تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد؟

يواجه ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد في تالين العاصمة الأستونية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاء السوبر الأوروبي، بعد فوزهما بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويخوض جوليان لوبيتيجي، المدرب الجديد لريال مدريد، أول لقاء رسمي له بعدما عوض الفرنسي زين الدين زيدان ويبحث عن التتويج بأول لقب برفقة الفريق.

ويحتاج المدرب الجديد لاتخاذ عدة قرارات فنية خلال اللقاء، أولها الحسم في مركز الحارس الأساسي بين الكوستاريكي كيلور نافاس والبلجيكي تيبو كورتوا، رغم كون كل المعطيات تشير لاستمرار الدولي الكوستاريكي في مرماه في انتظار لقاءات الدوري الإسباني.

ولا يعيش المدرب الجديد حيرة في الدفاع، حيث سيتواجد الرباعي داني كارفخال ومارسيلو ورافائيل فاران وسيرجيو راموس، لكن في وسط الميدان والهجوم يحتاج لاتخاذ قرارات مهمة.

وحسب صحيفة “ماركا” فهناك 7 لاعبين يتنافسون على 6 مراكز، وهم: كاسيميرو وتوني كروس ومودريتش وإيسكو وماركو أسينسيو وغاريث بيل وكريم بنزيما.

ويفضل لوبيتيجي إشراك أسينسيو بجوار بيل وبنزيما في خط الهجوم؛ ما يطرح مشكلة ثلاثي الوسط خصوصًا الدور المهم السابق للبرازيلي كاسيميرو، والذي كان حاسمًا في الفوز بعدة ألقاب محليًا وقاريًا.

وحسب الصحيفة، فأمام لوبيتيجي عدة حلول لاختيار 6 لاعبين بين الوسط والهجوم، لكن كلها تبقي الثلاثي كروس وإيسكو وغاريث بيل أساسيين، فيما يبقى الاختيار بين 4 لاعبين لشغل 3 مراكز.

ووضعت “ماركا” عدة سيناريوهات لتشكيل ريال مدريد في الوسط والهجوم وهي:

1- كاسيميرو وكروس وإيسكو ومودريتش وغاريث بيل وبنزيما

2- كروس ومودريتس وإيسكو وغاريث بيل وبنزيما وأسينسيو

3- كاسيميرو ومودريتش وكروس وإيسكو وغاريث بيل وأسينسيو.

4- كاسيميرو وكروس وإيسكو وأسينسيو وبنزيما وغاريث بيل.