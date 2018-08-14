فالنسيا الإسباني يستعير الروسي تشيرشيف لموسم واحد 

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع لاعب كرة القدم الروسي دينيس تشيرشيف على سبيل الإعارة لموسم واحد قادمًا من فياريال.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: “نعلن عن تعاقدنا مع دينيس تشيرشيف على سبيل الإعارة لموسم واحد قادمًا من فياريال”، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ولعب تشيرشيف معارًا في السابق لفالنسيا من ريال مدريد بالنصف الثاني من موسم 2015- 2016، وخاض حينها 8 مباريات، مسجلًا 3 أهداف.

توصل نادي #فالنسيا???? إلى اتفاق مع نادي @VillarrealCF من أجل انتقال اللاعب @Cheryshev إلى صفوف الخفافيش على سبيل الإعارة لموسم واحد. pic.twitter.com/7hGGHbPTRb — ???????? نادي فالنسيا (@valenciacfArab) August 14, 2018

وخاض تشيرشيف (27 عامًا) ما يقرب 90 مباراة في ثلاثة مواسم مع نادي فياريال وسجل بهم 11 هدفًا.

وتألق النجم الروسي مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الأخيرة وقاد منتخب بلاده صاحب الأرض والجمهور للتأهل إلى ربع النهائي.