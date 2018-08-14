راموس يرد على كلوب بشأن واقعة إصابة محمد صلاح.. ويوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو

أثار كريستيانو رونالدو بعض الجدل في العاصمة الإسبانية مدريد عندما تحدث عن سعادته بالانضمام إلى يوفنتوس، واعتبر أنه يعيش وسط عائلته، ما أثار اندهاش سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، الذي أكد أن “الدون” كان يعيش وسط أجواء عائلية أيضًا في سانتياغو برنابيو.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس الشهر الماضي مقابل نحو 100 مليون يورو، لينهي مسيرة استمرت تسع سنوات في النادي الملكي، لكن راموس قال خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الجار اللدود في السوبر الأوروبي في تالين في إستونيا، يوم الأربعاء:”لقد حققنا الكثير من النجاح لأننا كنا نعيش أجواءً عائلية، وكان رونالدو ضمن هذه العائلة التي ما زلنا نملكها”.

وأضاف:”من الصعب خسارة لاعب مثل رونالدو، ولكن يمكننا الاستمرار في الفوز، وفي تاريخ ريال مدريد العديد من اللاعبين حضروا ورحلوا، لكن الانتصارات مستمرة، ولا أحد أهم من ريال مدريد، وبصرف النظر عن كافة الظروف سيواصل ريال مدريد مسيرته، ومن الصعب خسارة لاعب مثل رونالدو، لكن كافة اللاعبين لايزالون متعطشين للانتصارات، والبطولات، والأداء الجماعي، وعقلية الفوز أهم من أي فرد في الفريق”.

راموس يردُّ على كلوب

ورغم انتقاده خوض السوبر الأوروبي في إستونيا البعيدة عن إسبانيا ما اضطُر الفريقان للسفر لمدة يومين، وزاد من إرهاق اللاعبين، إلا أن قائد ريال مدريد يرى أن مثل هذه المباريات تمنح الدول الصغيرة فرصة استضافة أحداث كبرى، ومشاهدة لاعبين من الطراز العالمي.

وقال:”لا نقرر الملاعب التي نخوض عليها المباريات، وربما كنا نفضل أن نكون قريبين من الوطن، وعدم الحاجة للسفر لمدة يومين للوصول إلى تالين، لكن هذه المباراة تمنح بلدًا مثل إستونيا فرصة مباشرة لمشاهدة لاعبي الفريقين، وأتمنى أن يستمتعوا بالمباراة”.

وردَّ راموس على انتقادات الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، واتهامه لقائد ريال مدريد بتعمد إصابة المصري محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال في مايو/آيار الماضي في كييف، قائلًا: “لن أردَّ على ما قاله لأن ذلك رأيه، وقد أعطيت رأيي في الأمر من قبل، وربما أمسك صلاح بذراعي أولًا، ولا يمكن أن أتعمد إيذاء اللاعب.. وربما كان كلوب يبرر خسارته، لكن يجب عليه أن يعتني بلاعبيه ويركز عليهم، ويتركنا وشأننا. ورغم ذلك لقد صوّت له كأفضل مدرب”.

وعن انضمام تيبو كورتوا، ولعبه سابقًا في صفوف الغريم المحلي أتلتيكو مدريد، قال راموس:”لا نحكم على ماضي اللاعب عندما يلتحق بنادي ريال مدريد، ونحن منفتحون على أي لاعب كبير يأتي إلينا، ونحاول دائمًا مساعدة اللاعبين الجدد على التأقلم بشكل جيد مع الفريق والنادي، ما يسهل عليهم التألق”.

وأضاف:”موقف حراسة المرمى موضع تساؤلات لدينا منذ سنوات، لكننا كنا دائمًا نملك حارسًا عظيمًا هو كيلور نافاس، وسيصبح أقوى في وجود كورتوا”.