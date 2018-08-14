مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. 3 تغييرات يقرها “يويفا” خلال السوبر الأوروبي

يشهد لقاء السوبر الأوروبي الذي يجمع فريقي العاصمة الإسبانية، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في تالين بأستونيا، 3 تغييرات جديدة في قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بشأن اللقاءات الأوروبية.

وبإمكان الفريقين وضع 12 لاعبًا على دكة البدلاء بدلًا من 7 فقط كما كان في القوانين السابقة، ومن بينهم حارسان، كما يدخل التغيير الرابع حيز التنفيذ أوروبيًا، حال تم تمديد اللقاء لوقتين إضافيين.

ويخص التغيير الثالث، استعمال وسائل الاتصال بين المدربين والمسؤولين التقنيين، فيما يخص السلامة والتدريب والخطط التدريبية مع المحافظة على منع الهواتف النقالة والحواسيب واللوحات الإلكترونية في المنطقة الفنية داخل الملعب.

ويواجه ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا والفائز بالسوبر الأوروبي في النسختين الماضيتين، جاره أتلتيكو مدريد الفائز بلقب الدوري الأوروبي في سابقة تاريخية تجمع فريقين من نفس المدينة على اللقب.