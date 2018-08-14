رسميًا.. فيس بوك ينقل مباريات الدوري الإسباني “مجانًا” في هذه الدول

عقدت رابطة الدوري الإسباني وإدارة فيسبوك اتفاقًا يقضي بنقل لقاءات الليغا مجانًا للهند وعدد من الدول المجاورة لمدة 4 مواسم مقابل 90 مليون يورو؛ ما يعطي للدوري الإسباني تفوقًا على الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه المنطقة.

وسيشمل نقل لقاءات الليغا دول الهند وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والنيبال وجزر المالديف وسريلانكا وبوتان وهي مناطق لازالت كرة القدم لا تعرف فيها شعبية كبيرة، إذ تتصدر “الكريكيت” المشهد الرياضي في هذه المناطق.

وقال بتير هوتون رئيس الرياضة في فيسبوك :”إن جنوب آسيا والهند على وجه الخصوص لديها الأولوية لدى إدارة الفيسبوك وإدارة الليغا ولذلك كان من السهل التوصل لاتفاق.”

ويعتبر الاتفاق الأول لفيسبوك خارج الولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يعطي الدوري الإسباني أسبقية على باقي الدوريات الأوروبية في هذه المناطق.

وستبث اللقاءات مجانًا ومباشرة على فيسبوك في هذه الدول، وتأمل إدارة فيسبوك أن تتوسع بسرعة في مجال النقل المباشر لكرة القدم على الصعيد الآسيوي.

وسيحاول فيسبوك استغلال الأوقات التي تعرف تواجدًا مهمًا من المتابعين في هذه المناطق وإثارتهم لمشاهدة لقاءات كرة القدم رغم كونها ستواجه منافسة كبيرة من رياضات شعبية في المنطقة.

وقد يكون الاتفاق بداية مهمة للدوري الإسباني في جنوب آسيا حيث لازالت الدوريات الأوروبية الكبرى تتنافس للاستفادة من سوقه الكبير خصوصًا الهند التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة.