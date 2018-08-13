من هو المجهول الذي شدّ ليونيل ميسي من يده في تتويج نادي برشلونة بالسوبر الإسباني؟ (فيديو)

استغرب متابعو مباراة السوبر الإسباني التي استضافتها مدينة طنجة شمال المغرب، ليلة أمس الأحد، حركة غريبة صدرت من شخص غير معروف بمنصة التتويج تجاه النجم ليونيل ميسي عند صعوده لاستلام الكأس.

وصافح ميسي قائد برشلونة المتوج باللقب عددًا من الشخصيات الحاضرة بالمنصة الشرفية، وكان بينهم ذلك الرجل الذي حاول شد ميسي من يده لالتقاط صورة “سيلفي” معه، لكن الأخير تجاهله.

وحاول الصحافيون المغاربة التعرف على الرجل الذي صدرت منه حركة اعتبروها في غير محلها، خاصة من أحد ضيوف المنصة الشرفية، وقال بعضهم: إنه مستشار في بلدية طنجة.

لكن موقع “كود” أكد، اليوم الإثنين، أنه ليس الشخص المقصود وإنما يشبهه، وأفاد استنادًا إلى مصادره الخاصة أنه يدعى الريفي، ويحضر دائمًا المباريات المهمة في الرباط وطنجة ويجلس في المنصة الشرفية.

كما ذكر أن المعني بالأمر لم يلتحق بالمنصة الشرفية إلا خلال الشوط الثاني، وتسلل بين الحاضرين إلى أن وصل للصف الأول مع كبار الشخصيات مثل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، ووزيري الداخلية والشباب والرياضة في المملكة.

والتساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو كيف تمكن هذا الرجل من الوصول إلى مكان حساس أمنيًا بهذا الشكل، رغم أنه غير معروف لا كمسؤول رياضي أو سياسي؟