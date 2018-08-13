جولين لوبيتيغي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي

أعلن المدرب جولين لوبيتيغي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد أتلتيكو مدريد. الأربعاء المقبل.

واستدعى لوبيتيغي 29 لاعبًا للسفر إلى مدينة تالين عاصمة دولة إستونيا، حيث تقام المباراة.

وقرر لوبيتيغي استدعاء الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، بينما غاب عن القائمة الوافد الجديد أدريوزولا والمدافع فاييخو للإصابة.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لمواجهة أتلتيكو مدريد بطل الدوري الأوروبي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، وتيبو كورتوا، ولوكا زيدان، وكاسيا، ولونين.

الدفاع: كارفاخال، وفاييخو، وراموس، وفاران، وناتشو، ومارسيلو، وريجيلون، وخافي سانشيز، وألفارو أودريوزولا، وسيرجيو لوبيز.

الوسط: كروس، ومودريتش، وكاسيميرو، وماركوس يورينتي، وأسينسيو، وإيسكو، وسيبايوس، وفيديريكو فالفيردي.

الهجوم: بنزيما، وبيل، ولوكاس فاسكيز، وبورخا مايورال، وراؤول دي توماس، وفينيسيوس جونيور.