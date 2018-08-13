رسميًا.. دافيد سيلفا يعتزل اللعب مع المنتخب الإسباني (صورة)

أعلن الإسباني دافيد سيلفا اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الإسباني الأول.

ونشر سيلفا بيانًا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي وكتب في تغريدة: “شكرًا، وحظًا سعيدًا”.

وقال سيلفا في بيانه: “ليس من السهل كتابة هذا بعد الخبرة التي اكتسبتها، لقد كنت أفكر في الأمر، خلال الأيام والأسابيع الماضية، وأؤمن بما يعنيه لي المنتخب الوطني، إنه بلا شك واحد من أصعب القرارات، التي اتخذتها على الإطلاق”.

وأضاف “المنتخب الوطني أعطاني كل شيء.. يمكنني أن أقول إنني فخور، بلعب 125 مباراة وتسجيل 35 هدفًا، خلال 12 عامًا، مع المنتخب، حيث فزنا بلقب أوروبا مرتين، وكأس العالم”.

وتابع “أترك المكان الذي كنت فيه وأنا سعيد.. أضع نهاية لمرحلة في حياتي، مليئة بالعاطفة، ولن أنسى دور أراغونيس المعلم”.

وواصل سيلفا “لا أستطيع المغادرة، دون توجيه الشكر لزملائي في المنتخب، وجميع المدربين الذين كانوا يؤمنون بي، وجميع موظفي الاتحاد، الذين يعطوننا كل شيء لجعل حياتنا أسهل”.

واختتم: “أود كذلك أن أشكر عائلتي، على دعمها طوال هذه السنوات.. وبطبيعة الحال أشكر كل المشجعين”.

وشارك سيلفا البالغ من العمر 32 عامًا مع إسبانيا في 125 مباراة، سجل فيها 35 هدفًا.

وكانت أول مباراة لسيلفا عندما استدعاه المدرب الراحل لويس أراغونيس في نوفمبر 2006.

وكان سيلفا ضمن تشكيلة إسبانيا عندما فازت بكأس العالم 2010، وأمم أوروبا 2008، و2012.