باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن أدريان رابيو بشرط

ذكرت مجلة “فرانس فوتبول” أن ناديي باريس سان جيرمان وموناكو دخلا التنافس لضم لاعب وسط إشبيلية، الدولي الفرنسي ستيفن نزونزي، والذي عبّر عن رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن الفريق الباريسي وبطلب من مدربه الألماني توماس توخيل يرغب في ضم نزونزي الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018؛ لتعويض النجم أدريان رابيو، المطلوب من أندية أوروبية كبرى من بينها برشلونة ويوفنتوس وميلان.

وكان نزونزي هدفًا لروما الإيطالي لكن المبلغ المطلوب من إشبيلية والذي يقارب 40 مليون يورو جعل الفريق الإيطالي ينسحب من الصفقة.

ورفض أدريان رابيو (23 عامًا)، تمديد عقده الذي ينتهي صيف العام 2019 مع باريس سان جيرمان وهو ما يدفع إدارة الفريق لبيعه للاستفادة ماديًا بدلًا من تركه يرحل مجانًا بعد موسم فقط.

وكان ستيفن نزونزي سببًا في إبعاد أدريان رابيو عن قائمة فرنسا في كأس العالم في روسيا، حيث فضّل ديدييه ديشان لاعب وسط إشبيلية لقوته وقدرته على شغل عدة مراكز في خط الوسط على حساب نجم باريس سان جيرمان.