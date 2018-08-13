لوبيتيجي يحدد مطالبه لإدارة ريال مدريد.. ويفقد أودريوزولا في السوبر الأوروبي

كشفت صحيفة “آ س” الإسبانية، أن جوليان لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، أخبر إدارة ناديه بمطالبه بشأن التعاقدات الجديدة، بعد نهاية فترة الإعداد التي شملت البطولة الدولية للأبطال وكأس “سانتياغو بيرنابيو”.

وبحسب الصحيفة، فالمدرب السابق لمنتخب إسبانيا طالب بإعارة المدافع خيسوس فابيخو؛ لكسب مزيد من الخبرة، والتعاقد مع قلب دفاع بخبرة جيدة، كما لا يمانع رحيل لاعب الوسط ماركوس لورينتي شريطة ضم لاعب وسط بديل.

وطالب لوبيتيجي بالتعاقد مع قلب هجوم؛ ليكون بديلًا للفرنسي كريم بنزيما، رغم كونه يريد الاحتفاظ ببورخا مايوريال مما يؤدي لرحيل راؤول دو توماس، الذي تألق الموسم الماضي رفقة رايو فاليكانو.

من جهة أخرى، يفتقد ريال مدريد الوافد الجديد ألفارو أودريوزولا، خلال لقاء السوبر الأوروبي، الأربعاء المقبل، ضد أتلتيكو مدريد بعد تأكد غيابه لمدة قد تصل لأسبوعين بسبب الإصابة.

وأصيب المدافع الدولي الإسباني ولاعب ريال سوسيداد السابق خلال جولة ريال مدريد الأمريكية، وغاب عن لقاء كأس سانتياغو بيرنابيو أمام ميلان.

كما يغيب عن اللقاء المدافع خيسوس فابيخو المصاب بدوره، والذي سيغيب عن الملاعب مدة تصل إلى 6 أسابيع.