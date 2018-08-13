هل يسطع نجم جديد في سماء نادي برشلونة هذا الموسم؟

توقعت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن يتألق الفرنسي عثمان ديمبلي هذا الموسم مع برشلونة بعدما ساد هذا الشعور لدى إدارة النادي الكتالوني برفضها رحيل الدولي الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية.

وعول برشلونة كثيرًا على ديمبلي بعد رحيل نيمار، لكن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة لجناح بروسيا دورتموند السابق بسبب الإصابات.

لكن الصحيفة ذاتها تقول، إنه لا يوجد أي أعذار لديمبلي في الموسم الحالي وبدا كما لو كان اللاعب فهم ذلك؛ حيث عاد مبكرًا من إجازته بعد المونديال وبدأ الاستعداد مع فريقه وخاص مباراة السوبر الإسباني.

وأظهر ديمبلي براعة عندما لعب جناحًا في طريقة 4-3-3، وشكل ثنائيًا مع ليونيل ميسي وأهدر فرصة خطيرة أمام إشبيلية في كأس السوبر الإسباني، وسجل هدفا رائعا.

وعزز برشلونة رقمه القياسي وأحرز لقب كأس السوبر الإسبانية للمرة الـ 13 بعدما فاز 2-1 على إشبيلية بفضل هدف رائع من ديمبلي وإنقاذ ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الحارس مارك-أندريه تير شتيغن في طنجة بالمغرب.

وجاء التعاقد مع البرازيلي مالكوم جرس إنذار بالنسبة لديمبلي الذي كان قريبًا من الرحيل إلى باريس سان جيرمان لكن بعد تألقه وهدف الفوز بالسوبر المحلي يجب عليه أن يستقر في برشلونة.