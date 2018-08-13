ماذا قال إيمري عن خسارة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

قال أوناي إيمري، مدرب آرسنال، إن فريقه بحاجة لمزيد من الوقت للتأقلم مع نهجه الخططي؛ لكنه رأى بعض الإيجابيات خلال الخسارة 2-صفر من حامل اللقب مانشستر سيتي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.

وخسر آرسنال في استاد الإمارات في أول مباراة لإيمري بالدوري الإنجليزي بعد هدفين من رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا، واتضح الفارق الكبير في الإمكانات بين الفريقين.

وأبلغ إيمري، الذي تولى القيادة بعد المخضرم آرسين فينغر في مايو/ آيار الماضي، الصحافيين “تحسنا بالتدريج خلال 90 دقيقة لذا اعتقد أننا بحاجة إلى أسبوع جديد ومباراة أخرى”.

وأضاف: “مواجهة مانشستر سيتي تتطلب تقديم أفضل أداء من جانبنا، والآن يمكننا رؤية أننا بحاجة لمواصلة العمل، وأنا سعيد بقتال اللاعبين.

“ونحتاج لمواصلة العمل على النواحي الخططية مع إيجاد خيارات دفاعية، وتقليص الفجوة الحالية بيننا وبين سيتي”.

وبدا آرسنال نشيطًا في الضغط، وأجبر سيتي على التراجع في الشوط الثاني؛ لكنه دفع ثمن غياب التركيز في الدفاع.

وتابع إيمر:ي “أنهينا المباراة بالروح التي أريدها. ركض الفريق وحاول وضغط”.

ويلتقي آرسنال مع غريمه اللندني تشيلسي في الدوري يوم السبت المقبل.