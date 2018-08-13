ميسي يفك الشراكة مع إنييستا ويتصدر أكثر المتوجين بالبطولات مع نادي برشلونة

فك الأرجنتيني ليونيل ميسي الشراكة مع القائد السابق لفريق برشلونة أندرياس إنييستا، المنتقل للدوري الياباني، وأصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب مع نادي برشلونة بعد الفوز بلقب السوبر الإسباني في طنجة على حساب إشبيلية.

ورفع ميسي رصيده للقب رقم 33 بفارق لقب عن إنييستا الذي يملك 32 لقبًا، ويبقى مهددًا بفقدان مركزه الثاني لصالح الثنائي المدافع جيرارد بيكيه ومتوسط الميدان سيرجيو بوسكيش إذ يتوافران على 28 لقبًا.

وتتضمن ألقاب ميسي مع برشلونة 9 ألقاب في الليغا و8 في السوبر الإسباني و6 في كأس الملك و4 في دوري أبطال أوروبا و3 في السوبر الأوروبي و3 في كأس العالم للأندية.

وحصل ميسي على أول لقب كقائد أول لبرشلونة بعد رحيل النجم والرسام إنييستا، الذي كان عميدًا أول للفريق في المواسم الثلاثة الماضية.

لم تشهد لقاءات السوبر المحلي في 4 من أصل 5 بطولات كبرى في أوروبا مفاجآت، وانتهت بفوز منطقي للفريق الأقوى ولبطل الدوري أو الفائز بالثنائية، فيما لن يجرى كأس السوبر الإيطالي ثالث أقوى دوري في أوروبا في بداية الموسم ويقام في شهر كانون الثاني/يناير 2019.

ففي إسبانيا، أقوى دوري أوروبي حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فاز برشلونة بطل ثنائية الدوري والكأس بلقب السوبر الإسباني، أمس الأحد، على حساب إشبيلية وصيفه في كأس الملك بنتيجة 2-1.

وفي إنجلترا، ثاني دوري أوروبي، تمكن مانشستر سيتي من الفوز بلقب الدرع الخيرية “السوبر الإنجليزي”، بعد الفوز على تشيلسي بطل كأس الاتحاد الإنجليزي 2-0 قبل أسبوع.

وفي ألمانيا، رابع دوري أوروبيا، سحق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، أمس الأحد، فرانكفورت بطل الكأس بنتيحة 5-0 وفاز بلقب السوبر الألماني.

أما في فرنسا، خامس دوري أوروبيا، فأكمل باريس سان جيرمان سيطرته على كل الألقاب المحلية في فرنسا لسنة 2018 وفاز بلقب كأس الأبطال “السوبر الفرنسي”، على حساب موناكو وصيفه في الدوري وكأس رابطة الأندية الفرنسية بنتيجة كبيرة أيضًا 4-0.

وتمكن فريقا برشلونة وباريس سان جيرمان من الاستحواذ على كل الألقاب المحلية في إسبانيا وفرنسا، حيث توج برشلونة بألقاب الليغا وكأس الملك والسوبر، فيما فاز باريس سان جيرمان بألقاب الدوري وكأس فرنسا وكأس رابطة الأندية الفرنسية وكأس الأبطال.